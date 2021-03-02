В рязанских ковидных госпиталях сократили больше 40% коек

В Рязанской области число коек в госпиталях, куда поступают пациенты с COVID-19, сократили на 42%. В 18 медицинских организациях остается 1050 перепрофилированных коек из 1820, сообщает региональный минздрав.

Большинство госпиталей принимают людей, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме. Места для пациентов в состоянии средней тяжести и с легким течением заболевания по-прежнему открыты в шести учреждениях - в Рязани, Михайловском, Пронском, Сараевском и Шацком районах.

Сокращение «ковидных» коек связано с улучшением эпидемиологической обстановки. По информации минздрава, 27 тысяч человек в Рязанской области прошли через первый этап вакцинации, 15 тысяч завершили оба этапа.