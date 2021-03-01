Рязанские эксперты-криминалисты отметили 102-ю годовщину со дня основания

В Рязани отметили 102-ю годовщину образования экспертно-криминалистической службы. Как отмечают в пресс-службе регионального УМВД, эксперты помогают следователям и оперативникам, делаю ежегодно около 2 миллионов экспертиз и исследований.

Начальник УМВД, генерал Владимир Алай наградил лучших, дал высокую оценку профессионализму полицейских-экспертов и поблагодарил за неоценимый вклад криминалистов в раскрытие преступлений.

СПРАВКА «КП»

Датой создания экспертно-криминалистической службы считается 1 марта 1919 года, когда начал работу кабинет судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР.

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