Февраль 2021 года в Рязани стал вторым по количеству осадков в 21 веке

Прошедшая календарная (но не погодная) зима запомнилась рязанцам своими обильными снегопадами. Так, по количеству осадков январь-2021 стал рекордсменом в XXI веке по количеству осадков.

Февраль тоже отличился – в этот раз выпало почти две месячные нормы, и финальный результат составил 73 миллиметра, что значительно не дотягивает до рекордного февраля 2002 года, кода выпало 89 миллиметров, но больше предыдущего «серебряного призера» - февраля 2001-го, итог которого был 72 миллиметра.

Напомним, что 1 миллиметр осадков, - это не толщина снега, а, упрощенно говоря, 1 литр воды на 1 квадратный метр.

Кстати, с начала зимы в Рязани уже выпало больше осадков, чем с декабря по март 2012-13 годов. А ведь именно весной 2013 в Рязани было самое мощное в 21-м веке половодье. Ждём нового рекорда?

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