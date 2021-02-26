На базе рязанского вуза будут 30 лет исследовать болезни вен

Исследование направлено на глубокое изучение хронических заболеваний вен. Фото: минздрав Рязанской области.

Рязанский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова стал одной из баз масштабного исследования с участием не менее 300 врачей. Оно направлено на глубокое изучение хронических заболеваний вен.

«Это даст науке возможность прогнозировать и понимать, когда проявляется заболевание, как оно развивается», - цитирует ТАСС президента Ассоциации флебологов России, проректора РязГМУ Игоря Сучкова.

По словам Сучкова, за пациентами, живущими обычной жизнью, будут наблюдать в течение «минимум 20-30 лет». В их число войдут родственники врачей – прежде всего, дети, что позволит проследить историю недуга.

Сучков пояснил, что специалисты будут оценивать все факторы, которые могут провоцировать появление болезни и ее негативный сценарий или, напротив, помогают ее профилактике.

«В последующем статистический анализ позволит оценить, например, снижает ли 30-минутное занятие спортом в день риск развития варикозной болезни», - пояснил Сучков.

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