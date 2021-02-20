21 февраля в Театре кукол выйдет спектакль, автором которого является главный редактор «КП»-Рязань»

Татьяна Бадалова и Валерий Шадский. Фото: Павел АВЕРИН

20 февраля в Рязанском театре кукол прошел предпремьерный показ спектакля «Как научить дракона летать» по сказке главного редактора «Комсомольской правды в Рязани» Татьяны Бадаловой. Худрук и главный режиссер рязанского Театра кукол Валерий Шадский адаптировал философскую пьесу автора специально для маленького зрителя.

- Тут живые актеры, а на бумаге мертвые буквы. Мне показалось, что в этой сказке смысл глубже, нежели закладывал сам автор, - рассказал Шадский. – На бумаге она больше социального характера – для меня же было важно столкновение взрослого мира и детства. Даже в Библии сказано: «Будьте детьми».

В постановке легко угадываются черты современного российского общества, поэтому и родители маленьких зрителей, пришедшие на сдачу спектакля – так на театральном языке называется апробирование постановки на «своем» зрителе – выразили слова благодарности и автору, и актерам.

- Главный герой сказки Дракон - это символ детства - поделилась автор сказки для детей Татьяна Бадалова. – Но взрослые его убивают…

Что же дальше, и есть ли продолжение?! Мы оставляем за собой право привнести интригу в эту постановку, которая не оставляет равнодушными никого. Осталось добавить, что все билеты на первые спектакли «Как научить дракона летать» уже проданы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!