В рязанских школах отменили занятия из-за морозов

20 февраля в связи с сильными морозами полностью или частично отменены занятия в 1-4 классах в Сасове и Сасовском районе. В 5-9 классах в Шацком и Касимовском районах.

Полностью занятия отменены в Касимове, а также Клепиковском, Пителинском, Спасском, Ермишинском, Чучковском, Кадомском, Путятинском районах.

В Кораблинском районе ученики и вовсе находятся на каникулах.

Остальные школы региона работают в штатном режиме.

Решение об отмене занятий принимается администрацией школы.

Родители имеют полное право не приводить детей в школу из-за погодных условий.

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