В Рязани жестко затопило улицу Каширина – движение перекрыли.

Утром 19 февраля водители, съезжавшие с Северной окружной дороги в сторону улицы Каширина, не смогли проехать дальше - дорогу им преградили сотрудники ДПС. Такая же проблема была и у тех, кто пытался повернуть на эту улицу с Первомайского проспекта. Водители, чертыхаясь, ехали в объезд. На улицах образовались пробки.

Как оказалось, причиной тому стал прорыв водопровода на улице Семинарской. Понятно, что когда на улице 20-градусный мороз, эта вода быстро превращается в лед, превращая дорогу в каток.

Вода быстро превращалась в лед.

Сейчас ведутся работы по ликвидации прорыва, водителей просят по возможности выбирать альтернативные маршруты.

«Перекрывать подачу холодной воды в жилые дома не будут», - заверили в администрации Рязани.

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