Возле путепровода в сторону Приокского в Рязани образовался огромный затор

Фура перегородила проезд жителям Приокского и Канищева. Фото: Юрий ГЕРАСЬКИН.

Как сообщил читатель "КП"-Рязань" Юрий Гераськин, фура буквально "раскорячилась поперек моста над железнодорожными путями". Свои слова он проиллюстрировал фотографией, которую мы и приводим.

Мужчина, комментируя подобное, говорит о недоработке как городских властей, так и регионального управления ГИБДД. "Ведомству необходимо было запретить въезд в Рязань большегрузам, отправив их в отстойники", - считает наш собеседник.

Рязанка Анна Соболева поделилась впечатлениями, пересев на неделю с личного транспорта на общественный. Живет женщина в районе ДПР-5, а до работы ездила на маршрутках №53 и №66.

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