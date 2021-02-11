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Суд обязал минтранс сделать дорогу к рязанскому поселку в самой глуши

Голованово (Клепиковский район) окружено лесом и, случись что, экстренные службы по колдобинам туда не проедут
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото Константина Фролова, опубликованное onf.ru

Фото Константина Фролова, опубликованное onf.ru

В Клепиковском районе суд обязал минтранс Рязанской области отремонтировать единственную дорогу, ведущую к поселку Голованово. Исковое заявление подал местный прокурор, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка показала, что дорога не соответствует требованиям, которые в России предъявляются для обеспечения безопасности дорожного движения (ГОСТ Р 50597-2017). Согласно отчету, на ней большие выбоины, просадки и колеи, но, судя по сделанным там фотографиям, свидетельствам местных и побывавших там людей, дороги просто нет.

«При возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций в поселке, в том числе пожара (поселок окружен лесом), исключается транспортная доступность аварийно-спасательных служб», - сделали вывод проверяющие.

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