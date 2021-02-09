На маршрут №17 в Рязани пустят больше автобусов

В Рязани количество автобусов большого класса на маршруте №17 до конца недели увеличат до 12. Об этом сообщила глава администрации города Елена Сорокина на совещании 8 февраля.

Сколько техники большого класса работает под №17 на данный момент, в пресс-службе мэрии не уточнили. По данным ГЛОНАСС, по состоянию на 9:00 9 февраля в рейсе находились 16 автобусов. Согласно специализированному реестру, на маршруте задействованы большой и особо большой классы.

По обращениям граждан власти также обратили внимание на маршрут №41:

«На маршруте №41 специалистами управления транспорта проводится мониторинг работы и наполняемости для принятия дальнейших решений», - сообщили в администрации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!