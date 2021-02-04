В Рязанской области сократили 250 коек в ковидных госпиталях

Число мест в ковидных госпиталях Рязанской области сократили на 13%. К прежнему режиму работы вернули 250 коек, 200 из них - в ОКБ и БСМП. Решение объясняют улучшением эпидемиологической ситуации.

По сообщению минздрава, к плановому оказанию медицинской помощи вновь приступили больница №10, ОДКБ и Шацкая клиническая психиатрическая больница.

Кроме того, ОКБ и БСМП в ближайшее время, возвращаясь в привычный ритм, всё в большем объеме будут оказывать специализированную медпомощь.

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