В Рязанской области задержали троих преступников, объявленных в федеральный розыск

В Рязанской области задержали троих человек, которые находились в федеральном розыске, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Их искали по всей России, а задержали в рязанской глубинке.

Так, 33-летнего липчанина, подозреваемого в краже на территории Калужской области, задержали в Сараевском районе. А в Александро-Невском районе в руки сыщиков попал 43-летний рязанец, злостно уклоняющийся от уплаты алиментов.

Еще одного мужчину задержали в Скопине. Против него возбудили уголовное дело за мошенничество при получении выплат.

Всех задержанных передали инициаторам розыска.

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