Названы самые популярные и редкие имена 2020 года в Рязанской области

В Рязанской области появился список самых популярных и редких имен новорожденных в 2020 году. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Рязанской области появился список самых популярных и редких имен 2020 года. Его опубликовало региональное управление ЗАГС.

Говоря о тех именах, которые детям давали чаще всего, называется по 11 мужских и женских, это:

- Артём, Александр, Михаил, Матвей, Максим, Дмитрий, Иван, Илья, Кирилл, Тимофей, Сергей;

- Ксения, Виктория, София, Мария, Анна, Варвара, Анастасия, Полина, Вероника, Дарья, Елизавета.

Также ЗАГС привел по 12 имен, которые детям давали реже остальных, либо они были вообще единичными. Среди них у мальчиков есть, например, Ярополк, Климентий, Альберт. Что примечательно, в категорию редких имен новорожденных за 2020 год вдруг попали такие, казалось бы, распространенные, как Роман и Павел.

У девочек выборка наполнена старыми, полузабытыми именами. Есть и звучащие иначе – Муза или Мишель.

А вот полный список:

- Ермолай, Лука, Климентий, Альберт, Архип, Вениамин, Леонтий, Бронислав, Ярополк, Никифор, Роман, Павел.

- Прокопия, Аксинья, Златомира, Муза, Паулина, Арсения, Мишель, Забава, Лукерья, Стефанида, Агния, Илона.

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