На рязанской дороге насмерть сбили лося

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В Кадомском районе Рязанской области автомобиль Kia Rio насмерть сбил лося. Случилось это в ночь на 1 февраля на неосвещенной дороге «Кадом – Кочемирово – Заулки».

Как сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на инспектора ГИБДД Елену Левину, водитель - местный житель 1997 года рождения - «не выбрал безопасную скорость движения». Сам он, по всей видимости, серьезных травм избежал, а вот автомобиль получил серьезные повреждения.

Старший инспектор областного Госохотнадзора Василий Попов отметил, что животное возрастом примерно 1-1,5 года к его приезду уже умерло.