Рязанская область – среди лидеров роста декабрьских цен в ЦФО

Все относительно: инфляция и цены в регионах. Но их рост заметен для покупателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Декабрьская инфляция в бедных регионах была заметно выше, чем в богатых. Об этом пишет «Ъ». Банк России открыл «Бежевую книгу» — обзоры региональной инфляции, составленные собственными подразделениями.

Никакого заговора против бедных, поясняет ЦБ, нет: зарабатывать проще там, где ниже конкуренция, а в богатых регионах она выше. Эту закономерность, в отличие от цен на зерно, сахар и макароны, никак нельзя отрегулировать. Впрочем, она компенсируется уровнем самих цен, который в более обеспеченных регионах выше.

В ЦФО самый низкий прирост цен в декабре в годовом выражении — 3,8% — зафиксирован в Москве. В Московской области цены выросли уже на «среднероссийские» 4,7%, в Белгородской — на 4,9%. А среди лидеров роста цен в ЦФО — Рязанская (6%), Тульская и Липецкая (6,1%) области, абсолютный лидер —Воронеж, 6,9%.

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