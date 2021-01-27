В Рязанской области заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19

Вакцина от COVID-19 должна храниться при очень низкой температуре. Фото: vk.com/minzdravro

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 заработали в Рязанской области. 27 января они совершили рейсы в три отдаленных населенных пункта от Шацкой межрайонной больницы и Сасовского межрайонного медицинского центра. Прививки сделали сотне жителей глубинки.

Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, который сам недавно получил первую дозу «Гам-КОВИД-Вак», в Рязанскую область поступило почти 20 тысяч доз вакцины. Ее ввели почти 3 тысячам человек.

Прививку получили около 100 жителей трех населенных пунктов рязанской глубинки. Фото: vk.com/minzdravro

Тем временем стационарные пункты вакцинации дополнительно открылись в Ермишинском, Кадомском, Клепиковском, Сараевском районах.

«Подключаются другие районы и, конечно же, все поликлиники в Рязани», - добавил Прилуцкий.

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