В Рязанской области планируют построить культурный центр «Тарковский»

Фотографии дома в поселке Мясной, которые Андрей Тарковский сделал на Polaroid.

Культурный центр «Тарковский», посвященный Андрею Тарковскому, создадут в Рязанской области. Построен он будет в поселке Мясной, где располагается дом именитого режиссера. Об этом «Комсомолке» сообщил министр культуры и туризма Виталий Попов.

В генплан, правила землепользования и застройки Береговского сельского поселения Путятинского района вносятся необходимые изменения. Затем планируется приступить к разработке проектной документации, с которой уже можно претендовать на финансирование.

По задумке в центре откроют выставочные залы и кинозалы, воссоздадут московский кабинет режиссера и студию, где он работал. Также должны появиться точки питания и продажи сувениров.

Позже в интервью ТАСС Виталий Попов обозначил сроки:

«Проектирование займет не меньше года, строительство - до двух лет. То есть через три года центр может появиться», - цитирует министра издание.

СПРАВКА «КП»

Андрей Тарковский (1932 – 1986) – советский режиссер театра и кино. Его фильмы, среди которых «Андрей Рублев», «Солярис», «Сталкер», «Зеркало» и другие, известны во всем мире, высоко ценятся зрителями, деятелями искусства и оказали значительное влияние на кинематограф.

Дом в поселке Мясной (Рязанская область) Тарковский приобрел в 1970 году и регулярно проводил там время на протяжении 11 лет, в том числе за работой над сюжетами своих картин. Образы дома возникают и в фильме «Солярис».

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