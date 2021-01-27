В Рязанской области планируют построить культурный центр «Тарковский»

Фотографии дома в поселке Мясной, которые Андрей Тарковский сделал на Polaroid.
Культурный центр «Тарковский», посвященный Андрею Тарковскому, создадут в Рязанской области. Построен он будет в поселке Мясной, где располагается дом именитого режиссера. Об этом «Комсомолке» сообщил министр культуры и туризма Виталий Попов.
В генплан, правила землепользования и застройки Береговского сельского поселения Путятинского района вносятся необходимые изменения. Затем планируется приступить к разработке проектной документации, с которой уже можно претендовать на финансирование.
По задумке в центре откроют выставочные залы и кинозалы, воссоздадут московский кабинет режиссера и студию, где он работал. Также должны появиться точки питания и продажи сувениров.
Позже в интервью ТАСС Виталий Попов обозначил сроки:
«Проектирование займет не меньше года, строительство - до двух лет. То есть через три года центр может появиться», - цитирует министра издание.
СПРАВКА «КП»
Андрей Тарковский (1932 – 1986) – советский режиссер театра и кино. Его фильмы, среди которых «Андрей Рублев», «Солярис», «Сталкер», «Зеркало» и другие, известны во всем мире, высоко ценятся зрителями, деятелями искусства и оказали значительное влияние на кинематограф.
Дом в поселке Мясной (Рязанская область) Тарковский приобрел в 1970 году и регулярно проводил там время на протяжении 11 лет, в том числе за работой над сюжетами своих картин. Образы дома возникают и в фильме «Солярис».
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Снимки рязанского поселка Мясной ушли с молотка в Лондоне
Их сделал Андрей Тарковский на Polaroid (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!