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Битва при супермаркете: озверевшая рязанка напала на дворника

Но от рук пьяной женщины пострадал не только пожилой мужчина
Александр КАРАВАЕВАлександр КАРАВАЕВ
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Утром 26 января около супермаркета на улице Дзержинского разыгралась локальная битва с участием мужчины и двух женщин.

Дама поскользнулась на льду, и когда поднялась, стала предъявлять претензии работавшему рядом дворнику. Слово за слово - и женщина, распалившись, вырвала из рук пожилого дворника ледокол, повалила мужчину на землю, и была уже готова вонзить в него его орудие труда. Но тут вмешалась другая женщина...

- Я уже села в машину и была готова отъехать, как увидела эту потасовку, - говорит Анна. - Я выскочила из машины и ногой выбила ледокол из рук озверевшей женщины, затем помогла подняться дворнику.

Работник метлы и скребка спешно ретировался, Анна же закрылась в машине.

- Женщина не успокоилась, - продолжает она, - сначала пыталась открыть машину, свернула зеркала, а затем стала кидаться кусками льда. Я позвала на помощь коллег, благо наш офис находится недалеко, и вызвала полицию.

- Когда мы подъехали, женщина уже устроила разборку с другим сотрудником магазина, по виду грузчиком, - говорит Павел, коллега Анны, - мы ее оттащили, и заблокировали до приезда наряда ППС. Против двух здоровых мужиков дама была бессильна.

- По предварительным данным, женщина с внешними признаками алкогольного опьянения устроила драку на улице Дзержинского, - сообщили нам в пресс-службе УВД, - затем начала кидать куски льда в припаркованную машину. Приехавший наряд ППС доставил ее в отдел полиции по Железнодорожному округу. Сейчас устанавливается ее личность, проводится опрос свидетелей и доследственная проверка.

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