ДТП в Рязанской области: двое в больнице, двое - в морге

Сразу два человека погибло в ДТП возле Скопина. Фото: соцсети.

В результате ДТП в Скопинском районе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 23 января, в 06.45 на 270 километре автодороги Р-22 «Каспий». Столкнулись «Газель» под управлением 37-летнего жителя Рязанской области и ВАЗ-21140, за рулем которого был 40-летний житель Астраханской области.

В аварии погибли водитель ВАЗа и его 41-летний пассажир, также житель Астраханской области. Водитель «Газели» и 26-летний пассажир машины из-под Астрахани области попали в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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