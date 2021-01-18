Рязанка отсудила больше полумиллиона рублей у соседей за залитие своей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, который рассматривал апелляцию на решение Московского районного.В ноябре 2018 года у соседей истицы сорвало крышку фильтра грубой очистки воды. Он, конечно, установлен после запорного шарового крана, то есть ответственность за его сохранность и исправность несли ответчики.В квартире истицы затопило предметы мебели и интерьера, бытовую технику, одежду, сильно пострадала отделка. Ущерб эксперты оценили в 500 тысяч рублей. Эту сумму плюс 30 тысяч за судебные расходы ответчики должны будут выплатить пропорционально своим долям в недвижимости.