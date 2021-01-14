В селе Бусаево Клепиковского района в ночь на 13 января сгорел деревянный дом - около часа ночи в пожарную часть поступил звонок. Пожарные прибыли на место ЧП, полностью победить огонь удалось к 3 часам ночи. Однако к этому времени пламя уничтожило и хозяйственные постройки на участке, и сам жилой дом.Соседка увидела в окно загоревшуюся баню и тут же побежала будить жильцов дома, на участке которых находилась постройка. Соседка же и вызвала пожарных.Сейчас пострадавшая семья поселилась у родственников. В доме, где сейчас находятся погорельцы, не хватает стульев, табуреток и спальных мест. Им необходима иная помощь: одежда для мальчиков 10 и 15 лет, а также для девочки 12 лет.Чтобы помочь пострадавшим, можно перевести средства на карту Сбербанка, привязанную к номеру 8-910-574-98-68 (на имя Шапошниковой Л.С.) или же непосредственно передать пострадавшим: село Бусаево, дом 228.