Весной 2006 года житель Рязани 1972 года рождения в компании своих знакомых, намереваясь развлечься и пострелять по бутылкам, отправился за город. В дороге между обвиняемыми и его 28-летним знакомым произошла ссора.Чтобы окончательно поставить точки над i, остановились в лесополосе у Долгинино. Обвиняемый, взяв из багажника автомобиля охотничье ружье и зарядив его патронами, направил оружие в сторону своего знакомого, пригрозив убийством. Восприняв угрозы реально, потерпевший попытался убежать. Преследуя его, \\"охотник\\" несколько раз выстрелил. После того, как убегавший упал, он выстрелил ему еще и в голову. Убедившись, что тот не подает признаков жизни, \\"стрелок\\" сбросил тело в канаву с водой и скрылся с места преступления.В ходе первоначального расследования подтвердить виновность в убийстве не представилось возможным из-за созданного приятелями обвиняемого ложного алиби. Грамотно спланированное проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе повторных допросов свидетелей, обеспечило сбор дополнительных доказательств. В результате алиби обвиняемого было опровергнуто.Расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя города Рязани, обвиняемого в убийстве завершено и направлено в суд.