13 января в Рязанской области ВАЗ-2110 вылетел с дороги и врезался в дерево. Пострадали два человека.Как сообщает пресс-служба областного УМВД, ДТП случилось примерно в 15:20 на 141 километре дороги «Ряжск – Касимов – Нижний Новгород» в Шиловском районе. Водитель – 30-летний местный житель – потерял управление из-за разрыва заднего левого колеса.В результате пострадали сам водитель и 51-летняя пассажирка. Обоим оказана медицинская помощь.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!