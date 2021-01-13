Ряжские полицейские задержали мужчину, который угрожал убийством собственной 31-летней дочери. Женщина призналась, что во время пьяной посиделки с отцом тот предложил ей выйти на улицу, чтобы «проветриться». Но дочь отказалась, сославшись, на то, что чувствует себя хорошо. Тогда пьяный отец схватил кухонный нож и пригрозил убить непослушную.Угроза подействовала моментально: женщина выбежала из дома с криками о помощи. На место событий довольно быстро прибыл наряд полиции, который и задержал мужчину.Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Но пребывание в колонии ему могут заменить принудительными работами.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!