По состоянию на 12 января в регионе зарегистрированы 19727 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. 10515 из них - жители Рязани. 7 января эта цифра равнялась 10181: разница в 400 человек ощутима.На территории Железнодорожного района зарегистрировано официально 2563 человека с коронавирусом (07.01 - 2495). В Московском районе – 3124/3013 случаев. В Октябрьском районе города болеют COVID-19 3038 человек, лишь пять дней назад цифра была иная - 2937. В самом \\"благополучном\\", Советском, районе – 1790 случаев заражения. Сто больше на 54 по сравнению с 7 января.