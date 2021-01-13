Изменения в Устав Рязани обсудили на публичных слушаниях. В новой редакции уточняется, что депутат будет вправе иметь помощников. И они будут работать на основании заключенного срочного трудового договора или на общественных началах.При этом оплачиваемыми помощниками не имеют права быть близкие родственники народного избранника. Расходы на оплату труда помощника депутата, работающего по срочному трудовому договору, будут производиться за счет средств городского бюджета.Напомним, депутат областного законодательного собрания может иметь до трех помощников, и теперь фонд оплаты вырос с 27 до 60 тысяч рублей в месяц. То есть, если у депутата три помощника, то они будут получать по 20 тысяч рублей.