Очередные отключения, связанные с повреждением водопровода, произошли в Рязани 13 января. На сей раз городская администрация сообщает о проведении аварийно-восстановительных работ в двух точках областного центра. Завершить их «Водоканал» планирует не позже 17:00.С 10:00 до 17:00 холодной воды не будет на проезде Яблочкова (территория лампового завода).С 11:00 до 17:00 ХВС отключат по следующим адресам:- проезд Светлый, д. 15, д. 17, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 21, д. 21 корп. 1, д. 23, д. 25, д. 29, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 41;- Голенчинское шоссе, д. 15.