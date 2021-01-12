Вступили в законную силу приговоры Рязанского областного суда банде наркоторговцев. На троих ее члены проведут за решеткой больше 40 лет.Первым в декабре 2019 года осудили организатора Александра Тюхаева, отмерив ему 9 лет колонии строгого режима. Он привлек к распространению запрещенных веществ знакомых - Александра Мерзликина и Андрея Делиу.Мужчины сообща нашли помещение, закупили оборудование, наладили производство наркотиков, стали расфасовывать их и продавать через тайники-закладки. Деньги шли через электронные платежные системы; обмен информацией, естественно, также происходил в интернете.«Мерзликин и Делиу выполняли указания Тюхаева, изготавливали психотропные вещества и наркотические средства, занимались их расфасовыванием, охраняли территорию, на которой занимались незаконной деятельностью», - сообщает пресс-служба суда.Решением Первого апелляционного суда Мерзликину и Делиу чуть смягчили изначальный приговор. В итоге они проведут в колонии строгого режима 15 лет 9 месяцев и 16 лет 9 месяцев соответственно.Тюхаев получил меньше своих подельников, так как дал признательные показания и сотрудничал со следствием.