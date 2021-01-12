11 января на М5 «Урал» в Шиловском районе случилась авария с участием ВАЗ-2114 и грузовика Iveco. По данным ГИБДД, столкновение произошло на 284 километре федеральной трассы из-за того, что водитель легкового автомобиля – 47-летний житель Сараевского района - не справился с управлением.В результате «четырнадцатая» превратилась в груду искореженного металла, а управлявшего ею мужчину госпитализировали.Это ДТП стало единственным за сутки с пострадавшим. В остальных 24 случаях дело ограничилось материальным ущербом.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!