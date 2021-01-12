Не успели 11 января зрители еще как следует подкрепиться, и занять свои места, как... на табло уже значилось 0-1. Николай Владимиров уже распечатал ворота очередного \\"гениального\\" приобретения тренерского штаба бело-голубых Литвинова.\\"Рязань\\" отыгралась в большинстве: вероятно, помогли громогласные фанаты из первого сектора - тайное оружие коуча \\"горожан\\" Сергея Решетникова. Отличился 14 номер Роман Кудинов. И \\"финита ля комедия\\"...\\"Лада\\" дважды хоккейным катком прокатилась по территории соперника, причем, оба раза давая уроки, как надо играть комбинационно. Максим Капитуров и Никита Свинцицкий практически уже в середине встречи решили вопрос о победителе.Было слышно на последних рядах трибун, как скрипели зубы у Решетникова, когда он вынужденно на последний редут обороны выдвигал Дмитрия Годеса - а тот взял, да и не сплоховал. Свой участок матча Дима в очередной раз провел на \\"ноль\\". Гол Никиты Гончарова показался обозленным игрой собственной же команды болельщикам лишь эпизодом.Ну а шедевральным стратегическим решением стал штурм ворот \\"Лады\\", когда против трио тольяттинцев вышло шесть полевых игроков \\"Рязани\\". Видно, вся королевская рать. Напомнившая подвыпивших драчунов у колхозного клуба, каждому из которых хотелось ударить.А уже после финальной сирены игроки \\"Рязани\\", которые, кстати, обязаны общаться с прессой, надув губки, словно сельские кокетки, проследовали в раздевалку. Видно, испугавшись \\"недевичьих\\" вопросов. В отличие от тех, которые задает так оберегающая их ранимую психику Полина Царькова из клубной пресс-службы.Зато нам удалось пообщаться о \\"хоккейной химии\\" с креативным Исааком Валицким, преодолевшим сотовый голевой барьер, и будущим спортивным врачом из Ганы Даниелем Андани.