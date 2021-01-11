В Рязанской области с 1 по 10 января задержали 158 водителей в состоянии опьянения. Такую статистику предоставило региональное управление МВД.117 человек попались нетрезвыми за рулем впервые, 13 – повторно, то есть теперь понесут уголовную ответственность. Остальные 28 автолюбителей от медицинского освидетельствования отказались, а за это предусмотрено такое же наказание, что и за пьяную езду: лишение прав на 1,5-2 года и штраф до 30 тысяч рублей.В полиции напомнили, что для рецидивистов по статье 264.1 УК РФ предусмотрен штраф 200-300 тысяч рублей, а также обязательные, принудительные работы или даже лишение свободы.