11 января в Рязанской области опергруппа выдала очередную порцию данных о распространении коронавируса. Если верить этой статистике, 123 положительных теста COVID-19 распределились между 34 населенными пунктами.В Рязани прибавилось 73 заболевших. Девять новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Касимове, еще три - в Шилове.С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 10 января:- Рязань - 10454 (+73);- Рязанский район – 776 (+4) (Подвязье – 32 (+1), Мурмино – 31 (+1), Окский – 17 (+2));- Касимов – 551 (+9);- Рыбное – 402 (+2);- Касимовский район – 397 (+4) (Елатьма – 39 (+2), Крутоярский – 27 (+1), Инкино – 8 (+1));- Сасово – 374 (+1);- Рыбновский район – 273 (+4) (Баграмово – 36 (+1), Костино – 34 (+1), Новоселки – 14 (+1), Ходынино – 12 (+1));- Шиловский район – 269 (+3) ( Мосолово – 10 (+2), Муратово – 3 (+1));- Новомичуринск – 267 (+1);- Михайлов – 241 (+1);- Шилово – 224 (+3);- Александро-Невский район – 175 (+4) (Боровок – 27 (+2), Просечье – 9 (+1), Нижний Якимец – 3 (+1));- Старожиловский район – 171 (+2) ( Хрущево – 10 (+1), Соха – 3 (+1));- Александро-Невский – 161 (+2);- Захаровский район – 136 (+2) (Добрые Пчелы – 20 (+1), Субботино – 7 (+1));- Сапожок – 131 (+1);- Старожилово – 115 (+1);- Спас-Клепики – 111 (+2);- Пронске – 85 (+1);- Путятино – 59 (+1);- Кадом – 52 (+1);- Пителинский район – 17 (+1) (Юрьево – 5 (+1)).