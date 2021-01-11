10 января в Рязанской области (Шиловский район) случилась жуткая авария с участием Honda Civic и ГАЗ-3110. Столкновение произошло примерно в полдень на 273 километре М5 «Урал». По предварительно информации, водитель Honda – 37-летний житель Мордовии – не справился с управлением.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в результате ДТП 33-летний пассажир автомобиля японской марки получил травмы, от которых скончался по дороге в больницу. По фотографиям с места трагедии видно, что удар пришелся в боковую часть Honda, со стороны пассажирского сидения.«Волгой» управлял житель Пронска 52 лет. Ему понадобилась медицинская помощь.