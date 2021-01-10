В целом в регионе на 10 января с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 19482 человека. В Рязани зарегистрировано более половины 10381 случая. В Рязанском районе 772 жителя болеют коронавирусом. В Скопине – 638, Касимове – 542, Ряжске – 450, Рыбном – 400. А вот в Кадомскои районе выявлено лишь 14 случаев коронавирусной инфекции.В региональных лечебных учреждениях находится 541 пациент - сколько в Касимове - с COVID-19, в том числе семеро детей. Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 392 пациента - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии - 72 жителя региона, из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких - а ведь в Ермиши всего зафиксировано 38 случаев.