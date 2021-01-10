Национальная молодежная хоккейная лига (НМХЛ) подвела итоги ноября-декабря и выбрала трех лучших игроков этих месяцев: вратарь - защитник - форвард. Лучшим голкипером Лиги признан страж ворот «Рязани-ВДВ» Данил Шалойко.Вратарь \\"десантников\\" в ноябре-декабре провел за свой клуб 10 матчей, в которых пропустил 13 шайб. Однажды Шалойко отыграл на «ноль».Коэффициент надежности голкипера \\"десантников\\" составляет 1.51, процент отраженных бросков – 94.3%.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!