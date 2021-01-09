Метеопредупреждение, которое объявлялось в Рязанской области на ночь и утро 9 января, продлили. Днем субботы местами сохранится туман с видимостью 200-500 метров. На дорогах гололедица.О неблагоприятных погодных условиях (прежде всего, в плане безопасности дорожного движения) со ссылкой на местный филиал Росгидромета сообщают МЧС и опергруппа при региональном правительстве.Напомним, температура воздуха 9 января прогнозировалась в пределах -5…0 градусов. Также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.