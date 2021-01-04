Вечером 4 января, а также ночью и днем 5 января в Рязанской области ожидается туман. Видимость в отдельных районах при этом снизится до 200-500 метров, сообщает региональное ГУ МЧС. Водителям советуют ездить медленнее и избегать лишних маневров, а пешеходам быть предельно внимательными переходя дорогу.Кроме того, со ссылкой на Рязанский ЦГМС спасатели предупреждают о гололёде и гололедице на дорогах. Эти погодные явления также накладывают свой отпечаток на безопасность передвижений.В целом 5 января ожидается облачная погода. Местами слабые осадки (снег, мокрый снег, морось). Температура воздуха по области -5…0 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.