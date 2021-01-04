В Рязани случилось еще две аварии на водопроводе. Восстановительные работы идут на улице Щорса у дома 38/11 и на улице Станкозаводской у дома №10.На перекрестке улиц Щорса и Мусоргского организовали подвоз воды, сообщает пресс-служба городской администрации.Холодное водоснабжение прекращено по ряду адресов:- ул. Щорса, д. 1, 2а, 2б, 2в, с 33 по 39 с корпусами;- ул. Нахимова, д. 3, 13, 66, 68 с корпусами;- ул. Мусоргского, 66, 68;- ул. Кутузова, 46, 12 к.1;- ул. Котовского, 1/3;- ул. Черновицкая, 54;- частный сектор пос. Южный (улицы Нахимова, Ушакова, Корнилова, Гайдара, Мусоргского, Кутузова, ул. Котовского, пр. Котовского);- д/сад №116, школа №57;- Щорса, 38, Кутузова, 11 (ЦТП-котельные);- ул. Станкозаводская, д. 9, 10, 11, 12, 13, 14,- ул. Молодцова. Д. 5 к.1, 5 к.2.Когда водоснабжение восстановят, пока неизвестно.