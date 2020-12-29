Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на 31 декабря и 1 января. В эти дни будет значительно теплее климатической нормы для Нового года.В последний день 2020-го выпадут небольшие осадки. Ночью четверга температура ожидается в пределах -6…-1 градуса, днем -4…+1.Конкретно в новогоднюю ночь метеорологи предварительно прогнозируют -7…-2. Существенных осадков не предвидится. Днем 1 января термометры покажут -5…0. Небо должно проясниться, но переменная облачность останется.Ветер 31-го и 1-го будет юго-восточный, 5-10 м/с.