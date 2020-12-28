В Рязани на улице Полетаева, 28 после капитального ремонта в квартирах на верхних этажах пропало горячее водоснабжение. Об этом сообщает жилинспекция по результатам проверок, проведенных с 21 по 26 декабря.По данным госоргана, работы проводило ООО «Стройпромпроект». Однако в базе Фонда капремонта подрядчиком значится ООО «Промстройпроект» и, что примечательно, работы приняты заказчиком еще в декабре 2017 года.Также жилинспекция сообщает о проблемах с заменой лифтов. На улице Зубковой (дома 26, 58к2 и 27) она не произведена, хотя срок окончания работ уже прошел.«Лифтовое оборудование складировано на улице перед подъездами. Защита от атмосферных осадков и его охрана не осуществляется», - говорится в отчете.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!