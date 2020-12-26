Не успели опомниться от перевернувшегося на трассе «Каспий» автобуса, в результате чего погибли 4 человека, как следующей ночью, 26 декабря, на этой дороге новое серьезное ДТП. На этот раз в Михайловском районе.В начале третьего часа ночи на 219 километре этой трассы лоб в лоб столкнулись грузовики Volvo и Mercedes с полуприцепами. В результате водители обеих фур получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.Нужно отметить, что серьезные ДТП на трассе «Каспий» - не редкость. Дорога в основном двухполосная, изобилует спусками и подъемами, поэтому мест для совершения обгона или маневра в случае заноса очень мало.