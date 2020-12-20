Рязанский молодой тракторист спровоцировал ДТП

Трактор оказался крепче корейской легковушки. Фото из архива "КП"-Рязань".

Молодой тракторист (1992 г.р.) 19 декабря около 16.50 в Рыбновском районе на автодороге Рыбное-Константиново спровоцировал аварию. По предварительной информации, около поворота на деревню Марково он не убедился в безопасности маневра и начал поворачивать налево. Как следствие необдуманных действий, случилось столкновение трактора и автомобиля Kia Rio.

В результате ДТП пассажирка иномарки госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!