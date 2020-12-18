Рязанские пельмени попали в ТОП-10 журнала Forbs

В рейтинг российского выпуска журнала Forbes вошли рязанские пельмени, запущенные в 2019 году и добившиеся самых впечатляющих результатов на российском рынке в 2020 году. Причем успех бренда оценивался, как специалистами, так объемами продаж.

На почетном четвертом месте разместился бренд производителя мясных замороженных полуфабрикатов – «Гранд Фарш». Это линейка авторских пельменей из говядины и свинины от компании «Русский мороз».

Компания позиционируют свою продукцию, как «пельмени высокой кухни». И действительно, продукция по карману далеко не каждой семье. Например, за упаковку пельменей «Больше мяса от Шефа» (800 граммов) в одном из рязанских гипермаркетов в декабре нам предложили заплатить 463 рубля 19 копеек.

По данным Forbes, выручка рязанских полуфабрикатов за первые три квартала текущего года превысила 15 миллионов рублей. А самое главное – в планах компании расширить линейку еще и котлетами.

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