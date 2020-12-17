В Рязани журналисты назвали лучшие пресс-службы

Николай Мальцев вручил Владимиру Никешкину сразу три диплома. Фото: Павел АВЕРИН

Стали известны лучшие пресс-службы рязанского региона среди органов государственного управления, ведомств и коммерческих структур. Церемония награждения лучших прошла 17 декабря в областной библиотеке имени Горького.

- Журналисты всегда имели свое мнение про городские пресс-службы, но высказывалось оно зачастую в кулуарах, - подчеркнул генеральный директор "Комсомольской правды в Рязани" Николай Мальцев перед награждением. - Теперь пришел черед узнать уже в цивилизованном виде правду о себе пресс-службам. Во многом благодаря директору областной библиотеки Наталье Гришиной наградить самых достойных мы можем в торжественной обстановке.

Отметим, что подобное подведение итогов проводится в Рязанской области в третий раз. В 2020 году абсолютным победителем стала пресс-служба Следственного управления СКР по Рязанской области. Сразу три диплома получил руководитель ведомства генерал-майор Владимир Никешкин.