В детских садах Рязани появились свободные места

Места в детсадах Рязани есть! Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Рязани поделилась информацией о том, что в детских садах областного центра есть свободные места для детей в возрасте от одного года до 7 лет. В частности, это касается групп кратковременного пребывания и групп для юных рязанцев с ограничениями по здоровью и особенностями развития.

Для направления в эти детские сады родителям необходимо обратиться в МФЦ для внесения соответствующих изменений в заявления.

Вакантные места имеются в дошкольных учреждениях во всех районах города Рязани. Всю информацию можно узнать, если перейти по ссылке.

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