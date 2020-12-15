Поздравления 98-летнему Герою Павлу Галкину появились на улицах Рязани и Кораблина

Баннер с фото Героя Советского Союза появился в центре Рязани. Фото Николая Петрова.

Павел Андреевич Галкин, уроженец Кораблинского района, последний живой рязанский фронтовик – Герой Советского Союза. Первыми, еще накануне праздника, поздравительный баннер на одной из центральных улиц райцентра Кораблино вывесила районная администрация. Каждый кораблинец, проходя или проезжая рядом с мастштабным плакатом, сможет вспомнить легендарного летчика-торпедоносца, потопившего семь фашистских кораблей, и присоединиться к добрым пожеланиям.

Накануне дня рождения баннер с фото Павла Галкина появился в Кораблине. Фото: администрация Кораблинского района.

Следом, 15 декабря, к поздравительной акции присоединилась Рязань. Рекламно-производственная компания «ТОРНАДО-АРТ» разместила праздничный баннер на главном уличном экране города – на площади Ленина. А это значит, что еще больше рязанцев узнают что их героический земляк, последний из плеяды великих, жив, здравствует и несет в своем имени немеркнущий подвиг всех наших земляков, защитивших страну на фронтах Великой Отечественной войны.