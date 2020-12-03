В кафе на рязанских АЗС разрешили торговать и ночью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие АЗС, особенно расположенные на трассе, давным-давно превратились в комплексы по оказанию услуг не только по продаже топлива. Есть мини-магазины, кафе типа бистро. Последних коснулись антикороновирусные ограничения в части запрета работы в ночное время.

Но на трассе люди находятся за рулем в любое время дня и ночи, а значит, и возможность подкрепиться горячей пищей должна быть круглосуточно.

Российский топливный союз, куда входят многие сети АЗС, обратился к руководству ряда регионов с просьбой разрешить работу кафе при заправках в ночное время. Хотя бы потому, что там никогда не бывает так много посетителей, чтобы говорить о какой-либо скученности.

- В основном те, кто покупает горячую еду, предпочитают ее употреблять в своих автомобилях, говорит директор сети АЗС «Импульс» Евгений Бородин, - и, наверное, только каждый сотый из них предпочитает сесть за столик.

Тем временем рязанские власти прислушались к просьбам заправщиков, и с 3 декабря разрешили работу кафе на АЗС с 23.00 до 6.00, но только на вынос.

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