Николай Клинов из Путятинского района вынес соседа из огня

Николай Клинов за свой поступок достоин награды - ведь он спас человеческую жизнь. Фото: сайт ИД "Пресса".

30 ноября в Песочне около трех часов дня на улице Радищева загорелся деревянный дом. В 15.21 жители села сообщили о пожаре в Единую диспетчерскую службу.

– В 15.24 приехали спасатели, в это время дом был полностью в огне, – рассказал начальник ПСЧ-34 Игорь Корякин. – Пожар тушили два боевых расчета отдельного поста № 24 села Песочня, боевой расчет ПСЧ-34 села Путятино и два добровольца. Также привлекались газовая служба, энергетики, скорая помощь. Пострадавших нет.

Дело в том, что когда прибыли спасатели, владельца горящего дома спас Николай Клинов:

– В начале четвертого дня жена Валентина вышла во двор, увидела, что у соседа из вытяжной трубы валит густой дым, позвала меня. Мы пошли посмотреть. Увидели, что дом горит. В окна ничего нельзя было разглядеть, все было в дыму. А хозяин был дома, но войти я не смог, дверь была закрыта. Схватил бревно и стал им вышибать дверь. Получилось. Сразу повалил едкий дым, ничего не видно было, услышал, что сосед стонет. Я опустился на колени, пытался его нащупать, потом схватил его за плечи и поволок. Потом другой сосед помог вынести хозяина дома на улицу.

Огонь потушили, спасатели не дали загореться соседним домам и надворным постройкам. Причины пожара устанавливаются. Теперь спасенный сосед Клинова живет у родственников - констатирует факт сайт ИД "Пресса".

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