Супермаркет «Дикси» в Рязани тушили пять пожарных машин

Во втором часу дня 28 ноября в магазине «Дикси», что расположен на улице Станкозаводской, сработала пожарная сигнализация. На место сразу выдвинулись пожарные расчеты, а сотрудники магазина эвакуировали посетителей и своих коллег.

На место прибыло пять пожарных расчетов. В течение получаса с момента срабатывания сигнализации пожар потушили.

По предварительным данным, возгорание произошло в подсобном помещении на площади 10-15 квадратных метров.

Причины возгорания, а также причиненный ущерб устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!