Супермаркет «Дикси» в Рязани тушили пять пожарных машин

Во втором часу дня 28 ноября в магазине «Дикси», что расположен на улице Станкозаводской, сработала пожарная сигнализация. На место сразу выдвинулись пожарные расчеты, а сотрудники магазина эвакуировали посетителей и своих коллег.
На место прибыло пять пожарных расчетов. В течение получаса с момента срабатывания сигнализации пожар потушили.
По предварительным данным, возгорание произошло в подсобном помещении на площади 10-15 квадратных метров.
Причины возгорания, а также причиненный ущерб устанавливаются.
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