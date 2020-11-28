ХК "Рязань" потерпел поражение от "Горняка" (Учалы)

Болельщики верят, что "горожане" просто споткнулись в Башкирии. Фото: Павел АВЕРИН

Начали выездную серию подопечные Сергея Решетникова несколько неудачно, потерпев поражение от "Горняка" которого дома "катали", как хотели. Не настроились - диагноз таков.

К середине второго периода на табло светились обескураживающие своей абсурдностью 4:0. В стартовом составе вышел Румянцев, после третьей шайбы его заменил засидевшийся на лавке Дмитрий Годес.

И тут гости встрепенулись - вспомнили, что происходило в Рязани. И вот уже счет стал 4:3. У "Рязани" отличились Никита Жульдиков, Никита Гончаров и Дмитрий Антонов.

Свет в конце тоннеля уже появился, но... В опустевшие ворота "горожан" хозяева под занавес запустили пятую шайбу. 5:3, и рязанская дружина 29 ноября сыграет против орского "Южного Урала" - есть возможность поквитаться за домашнее поражение.

- В раздевалке я поблагодарил за третий период, но игра состоит из трех. Да, мы дома выиграли 5:2, буквально через десять дней встречаемся с командой и проигрываем 3:5. Надо просто готовиться, где-то в голове покопаться многим хоккеистам, - посетовал наставник "Рязани".